وثيقة: أرامكو السعودية تحدد سعر الخام العربى الخفيف في أغسطس بعلاوة 2.45 دولار للبرميل

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن أرامكو السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربى الخفيف إلى آسيا في أغسطس بعلاوة 2.45 دولار للبرميل على أسعار خامى عمان ودبى ، ويقل السعرعن الشهر السابق.
وثيقة: أرامكو السعودية تحدد سعر الخام العربى الخفيف في أغسطس بعلاوة 2.45 دولار للبرميلالخميس، 04 يوليه 2019 01:40 م
أرامكو السعودية
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