وثيقة: أرامكو السعودية تحدد سعر الخام العربى الخفيف في أغسطس بعلاوة 2.45 دولار للبرميل

رويترز

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن أرامكو السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربى الخفيف إلى آسيا في أغسطس بعلاوة 2.45 دولار للبرميل على أسعار خامى عمان ودبى ، ويقل السعرعن الشهر السابق.