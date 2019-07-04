سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 02:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

هيئة قضايا الدولة تستعد للطعن على حكم القضاء الإدارى بشأن رسوم البليت

الخميس، 04 يوليه 2019 01:48 م
هيئة قضايا الدولة تستعد للطعن على حكم القضاء الإدارى بشأن رسوم البليت هيئة قضايا الدولة-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم ـ أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت مصادر أن هيئة قضايا الدولة وكيلا عن  وزارة التجارة والصناعة ستتقدم بطعن امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ، بعد قبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة،وقضت بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%، وذلك خلال المدة القانونية المحددة 60 يوم .
 
وقالت أن هيئة قضايا الدولة ستطعن بعد استلام صورة رسمية من الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الادارى مطالبةَ في الطعن بوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة او درجة والقضاء مجددا بتنفيذ القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على حديد البيلت، مشيرا، إلى انه من الممكن ان تتقدم الوزارة أيضا بإستشكال امام نفس الدائرة لوقف تنفيذ الحكم الصادر.
 
 
ووفقاً للنظام المتبع قانونيا، فإن هيئة قضايا الدولة بعد صدور الحيثيات على الحكم ستدرسها تمهيداً لتقديم الطعن.
 
وكانت الدائرة السابعة استثمار ،بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة،وقضت بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15% .
 
وكانت الدولة قد أصدرت عدة قرارات لحماية المنتج المصري وفرض رسوم وقاية على الواردت الخام.
 
 

مجلس الدولة

الادارية العليا

القضاء الادارى

مصانع الحديد

البيلت

الحديد والصلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القضاء الادارى يلغى قرار وزارة التجارة بفرض رسوم حماية على "البليت"

الخميس، 04 يوليه 2019 12:27 م

الكذب على البرلمان فى معركة الدرفلة.. حيتان سوق الحديد يختلقون تصريحا مزورا لرئيس "صناعة البرلمان".. وفرج عامر لـ"اليوم السابع": كل ما نسبوه لى لم يحدث.. ولم أرفض قرار فرض رسوم على واردات البليت

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:55 م

أطماع"ورش الدرفلة" تهدد بتشريد 30 ألف عامل وتكبيد الدولة 40 مليار جنيه سنوياً..ممارسات سماسرة الحديد تشعل النار فى 100 مليار جنيه استثمارات و7.5 مليون طن حديد محلى.. وتبدد ملايين الدولارات فى مضاربات على البليت

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:00 ص

مصانع الدرفلة .. أداة ضرب الصناعات المتكاملة للصلب فى مصر.. تستغل الثغرات فى القانون باستيراد خام البليت من الدولة التركية بدون رسوم جمركية فتحقق سلبا على سوق الحديد

الثلاثاء، 22 يناير 2019 10:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة