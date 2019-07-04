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هل يصل ثواب الدعاء للمتوفى؟..تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر الشريف

الخميس، 04 يوليه 2019 01:00 ص
هل يصل ثواب الدعاء للمتوفى؟..تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر الشريف مقابر
كتب لؤى على

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هل يعلم المتوفى بمن يدعو له؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى :الذى يظهر لنا من خلال مراجعة أقوال أهل العلم فى هذا الشأن : أن المتوفى يعلم بمن يدعو له لأنه يصل إليه الثواب وينتفع به.
 
لذلك روى البيهقي والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟ فيقول: بدعاء ولدك لك، وقال الحافظ في الفتح : وفي الحديث جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولاسيما إن كان من الولد.

لجنة الفتوى

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الدعاء للمتوفى

اليوم السابع يوليو

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