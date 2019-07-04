ننشر الخطة الدعوية لأوقاف الإسكندرية فى شهر ذى القعدة

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية عن الخطة الدعوية خلال شهر ذى القعدة ،وتحت إشراف الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة.

وتناقش يوم الأحد من الأسبوع الأول الشهر الحرم والسلام العالمي،ويوم الاثنين تناقش (فلاتظلموا فيهن أنفسكم) ،ويوم الثلاثاء تناقش تحري الحلال بركة الحياة وسبب قبول العبادة،الاربعاء تناقش قضاء الديون والتحلل من المظالم.

بينما الأسبوع الثانى يناقش الاحد الحج وتاريخ الإسلام، ويناقش الاثنين الحج مدرسة تربوية، الثلاثاء يناقش الحج وتحقيق وحدة الأمة،والاربعاء تناقش الحج بين السماحة والاستطاع.

ويناقش الأسبوع الثالث الحج وتحقيق العبودية الكاملة لله، والثلاثاء يناقش الحج بين التزين بلباس الآخرة وخلع لباس الدنيا،و الاربعاء يناقش الوقوف مع الأمة أولى من النافلة، وتوجه القلوب قبل الوجوه.

وفى الاسبوع الرابع يكون الاحد مناقشه الإنابة في الحج،الاثنين يناقش الحج مناسك وتاريخ، الثلاثاء يناقش التيسير في الحج، الاربعاء يناقش أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة.