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نقابة الفلاحين تشيد بخطة الحكومة لضبط الأسعار وحماية المواطن

الخميس، 04 يوليه 2019 11:41 ص
نقابة الفلاحين تشيد بخطة الحكومة لضبط الأسعار وحماية المواطن النوبى ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين
كتب عز النوبى

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أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بجهود الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، موضحة أن  قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة خاصة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ألفى جنيه ساعدت على تحسين أحوال المصريين، ورفع المستوى المعيشى لـ 70% من محدوى الدخل وأصحاب الأجور المتدنية.

وقال النوبى أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، فى بيان له اليوم، إن الحكومة تقوم حاليا بتنفيذ خطة استراتيجية لضبط الأسعار فى الأسواق المصرية من أجل حماية المواطن المصرى من جشع الطامعين، مشيدا بالتنسيق بين وزارتى التموين والزراعة لتغطية السلع التى يحتاجها المواطنون على مدار شهور السنة، من خلال عمل خريطة زمنية للمحاصيل الشتوية والصيفية وحجم إنتاجها واحتياجات الأسواق المصرية منها.

  

 


الإصلاح الاقتصادى

نقابة الفلاحين

الصوب الزراعية

انتاح السكر

السلع الغذائية

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