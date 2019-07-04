نائب محافظ القاهرة: استخدم 15 حفار و3 لوادر و100 عامل لهدم مدابغ مجرى العيون

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هناك متابعة يومية لمشروع تطوير منطقة المدابغ بحى مصر القديمة، ونقل المدابغ لمدينة الروبيكى الصناعية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه يتم استخدام 15 حفار و3 لودر و100 عامل، لهدم ما تبقى فى منطقة المدابغ، مؤكدا أن أعمال الهدم والنقل مستمرة يوميا.

وفى السياق ذاته، تفقد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة وحكمدار العاصمة، ونائب مدير أمن القاهرة لقطاع جنوب، ورئيس حى مصر القديمة، اليوم الخميس، أعمال هدم مدابغ سور مجرى العيون، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالات فى الموعد المحدد.