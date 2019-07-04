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نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة يتابع التصحيح بكنترول أسيوط

الخميس، 04 يوليه 2019 01:17 م
نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة يتابع التصحيح بكنترول أسيوط خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة مع محرر اليوم السابع
كتب محمود طه حسين

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توجه خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، صباح اليوم الخميس، إلى كنترول أسيوط لمتابعة أعمال التصحيح وتقدير العينات العشوائية فى امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على دورة العمل داخل لجان النظام والمراقبة.
 
وقال عبد الحكم، إن متابعة التصحيح داخل الكنترول دافع قوى للعاملين وأيضا التعرف على أى مشكلات أو تحديات قد تظهر للمقدرين والعمل على حل فورا.
 
وأكد خالد عبد الحكم، أن الكنترولات حريصة على حصول كل طالب على حقه وهناك دقة فى التصحيح ولن يتم استعجال مقدرى الدرجات للانتهاء من أعمالهم ولكن سيحصلون على الوقت الكافى لهم للانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.
 
وانتهت أمس الأربعاء امتحانات الثانوية العامة  حيث عقدت  الامتحانات  لـ 669 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت رصدها قرابة 976 مخالفة بامتحانات الثانوية العامة ما بين محاولات غش إلكترونى وغش جماعى وتعدى على الملاحظين وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة اللازمة حيال المتورطين فيها.

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الجبر للثانوية العامة

نموذج إجابة الجبر والهندسة الفراغية

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