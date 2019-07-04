ميناء دمياط: استخدام معدات شحن وتفريغ حديثة لزيادة معدلات الإنتاجية

دمياط معتز الشربينى

عقد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط،اليوم الخميس، لقائه الشهرى مع العاملين بالهيئة، وبدأ الإجتماع بعرض فيلم تسجيلى مختصر عن مشاركة الربان شاهين فى فاعليات مؤتمر شرق المتوسط البحرى بلبنان أعده المركز الإعلامى لهيئة الميناء.

كما استعرض الجهود المبذولة لتسويق الميناء أمام المحافل العالمية وأبرزها منتدى موانئ المتوسط بفرنسا ومؤتمر شرق المتوسط بلبنان وأوضح مدى السبق الذى حققه ميناء دمياط فى تطبيق العديد من المنظومات وعلى رأسها منظومة إمداد السفن بالتيار الكهربائى ( OPS ) كأول ميناء فى مصر وأفريقيا وشرق المتوسط يطبق تلك المنظومة لما لها من فوائد فى حماية البيئة البحرية وأيضاً التشغيل التجريبى لمنظومة ( JIT Operation ) وهو الأمر الذى أشاد به ممثلوا العديد من الموانئ الأوروبية واللذين شهدوا للميناء بالسبق فى تطبيقهم.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى تحقيق ميناء دمياط معدلات تداول غير مسبوقة إلا أنه طالب العاملين بالعمل بأقصى طاقاتهم للوصول بمعدلات الأداء إلى المعدلات العالمية حيث تنتهج ميناء دمياط منهج المنافسة بينها وبين موانئ شرق المتوسط لما تتميز به من تحديثات والتركيز على مثلث السلامة والأمن والبيئة لتميز منظومة العمل بالميناء.

كما تم الإتفاق مع الشركات العاملة بالميناء على إستخدام معدات شحن وتفريغ حديثة صديقة للبيئة لزيادة معدلات الإنتاجية ، كما طالب فى الوقت نفسه العاملين بتقليل المصروفات وترشيد الإستهلاك وأكد على ربط الحوافز بزيادة الإنتاج ، وأوضح أن الهيئة تبذل كل الجهود لرفع كفاءة البنية الأساسية من طرق ومبانى كما تقوم الهيئة بتعظيم المخصصات والمميزات فى جوانب الرعاية الإجتماعية للعاملين ، وأيضاً نوه إلى قرب إفتتاح نادى العاملين برأس البر وقرب إنتهاء الأعمال الإنشائية بنادى العاملين بدمياط الجديدة.

وأوضح شاهين أن الهيئة تبذل قصارى جهدها للعمل على توفير بيئة عمل جيدة وخاصة جهدها فى دعم تطوير محطة الحاويات الأولى وتخصيص الهيئة رصيفى 5 – 6 لتسيير العمل بالمحطة خلال فترة التطوير، كما أشار إلى نجاح الهيئة فى إنهاء معظم الموضوعات التى كانت معلقه بين الهيئة وبعض الجهات العاملة بالميناء وأيضاً نجاحها فى إسترداد مساحات من الأراضى الغير مستغله وإعادة طرحها للإستثمار.

وفى نهاية الإجتماع استمع الربان طارق شاهين لاستفسارات العاملين وأجاب على عدد من الأسئلة.