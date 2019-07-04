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ميليشيات الحوثى تفرض إتاوات جديدة على قطاعات اقتصادية يمنية

الخميس، 04 يوليه 2019 08:57 ص
ميليشيات الحوثى تفرض إتاوات جديدة على قطاعات اقتصادية يمنية ميليشيات الحوثى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)

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فرضت ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، اليوم الخميس، إتاوات جديدة على عدة قطاعات اقتصادية وخدمية، سعيا وراء تمويل ما تسميه "المجهود الحربى" فى اليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مسئول يمنى قوله "إن الإتاوات الجديدة شملت قطاعات الاتصالات والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعى والأسمدة والمقاولات ومواد البناء، بما يثقل كاهل المواطن اليمنى".

فى المقابل، عبر وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الإريانى عن استغرابه إزاء ما وصفه بـ "صمت الأمم المتحدة" إزاء هذا "النهب المنظم" الذى تمارسه المليشيا والتجويع المتعمد بحق المدنيين، إلى جانب كافة الانتهاكات الإنسانية وأعمال القتل والقمع والترهيب والسجن والخطف.

 


ميليشيات الحوثى

اليمن

الحرب فى اليمن

الحوثيين

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