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ميركل تشارك منتصف الشهر الجارى فى احتفالات العيد الوطنى الفرنسى

الخميس، 04 يوليه 2019 11:01 ص
ميركل تشارك منتصف الشهر الجارى فى احتفالات العيد الوطنى الفرنسى ميركل
برلين (أ ش أ)

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تشارك المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل فى احتفالات العيد الوطنى الفرنسى خلال شهر يوليو الجارى.

وذكرت الحكومة الألمانية -فى بيان اليوم الخميس، أن ميركل تزور باريس يوم 14 يوليو للمشاركة فى العيد الوطنى الفرنسى.

العيد الوطنى الفرنسى أو يوم الباستيل هو اليوم الذى تحتفل فيه فرنسا بذكرى انتهاء الحكم الملكى بالمطلق، والذكرى السنويّة الأولى لاقتحام سجن الباستيل الذى يمثّل السلطة الحاكمة فى البلاد، حيث أصبحت فرنسا بعد ذلك ملكيّة دستوريّة، كما دُمّرت الامتيازات الأرستقراطية فيها وأُصدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذى يؤكد مبادئ الحريّة، والملكيّة، والأمن، ومقاومة الظلم والاستبداد، إضافةً إلى اعتماد الكفاءة العلميّة والشخصيّة بدلاً من النَسب والوراثة للوصول إلى المناصب العامّة فى الحكومة، والجدير بالذكر أنّ العيد الوطنى يصادف الرابع عشر من شهر يوليو متزامنًا مع عيد الاتحاد، وهو يوم عطلة رسميّة فى فرنسا.

 


ميركل

العيد الوطنى الفرنسى

فرنسا

يوم الباستيل

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