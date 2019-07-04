سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 02:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

من الألف للياء.. تفاصيل اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة العريش

الخميس، 04 يوليه 2019 01:37 م
من الألف للياء.. تفاصيل اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة العريش جامعه العريش
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء، اليوم الخميس،عن كافة تفاصيل إجراءات أداء اختبارات القبول ، والتى تبدأ من خلال فتح كلية التربية الرياضية باب القدرات والتسجيل من يوم 6 يوليو 2019م لطلاب وطالبات الثانوية العامة الراغبين في الإلتحاق بكلية التربية الرياضية بنين وبنات بالعريش.

وللتسجيل الإلكتروني يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني  وهوWww.tansik.egypt.gov.eg ، ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس  - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظةالإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب علمية– هندسية– أدبية) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة بالطالب.

 

كما تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب ، يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بان اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية 3ايام  متتالية.

 

وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

 

أما الأوراق المطلوبة هى إيصال التسجيل وعدد ٢ صورة منها، أصل رقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه، البطاقة الشخصية وصورة منها أو شهادة الميلاد وصورة منها، عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6 ، شهادات التفوق الرياضي إن وجدت، الرسوم المقررة من المجلس الأعلى للجامعات لإجراء الاختبارات وقيمتها 400 جنيه.

 

ونظام الاختبارات يتم تحديده بعد التسجيل  فى الموقع Www.tansik.egypt.gov.eg ، الجاهزية بالزى الرياضي وهو: للبنين شورت وتيشرت وشراب وكوتشي رياضي، وللبنات ترنج و كوتشي رياضي ويكون تحت الترنج تي شيرت بكم رياضي تحسباً لو طلب التيشرت.

 

وتتم الاختبارات  علي ثلاث أيام متواصلة وهى اختبار ذكاء ومعلومات عامة فى المجال الرياضى (غالباً يكون اختياري وصح وخطأ)، واختبار المهارة فى نوع نشاط رياضي معين يختاره الطالب، واختبارات لياقة بدنية عبارة عن جري 800 متر، بالإضافة إلي اختبار ضغط وعقله واختبارات مرونة.. إلخ .

  قياس الطول للبنات لا يقل عن 155 سم.

 قياس الطول للشباب لا يقل عن 165سم.

اختبار طبي لحاله النظر والقلب وأمراض جلدية..الخ .

اختبار الهيئة

كل اختبار عليه درجات ولابد من النجاح بنسبة 70% من إجمالي المجموع.


اختبارات القدرات بكلية التربية

شمال سيناء

جامعة العريش

اختبارات القدرة الرياضية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة