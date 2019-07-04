من الألف للياء.. تفاصيل اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء، اليوم الخميس،عن كافة تفاصيل إجراءات أداء اختبارات القبول ، والتى تبدأ من خلال فتح كلية التربية الرياضية باب القدرات والتسجيل من يوم 6 يوليو 2019م لطلاب وطالبات الثانوية العامة الراغبين في الإلتحاق بكلية التربية الرياضية بنين وبنات بالعريش.

وللتسجيل الإلكتروني يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وهو: Www.tansik.egypt.gov.eg ، ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب علمية– هندسية– أدبية) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة بالطالب.

كما تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب ، يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بان اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية 3ايام متتالية.

وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

أما الأوراق المطلوبة هى إيصال التسجيل وعدد ٢ صورة منها، أصل رقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه، البطاقة الشخصية وصورة منها أو شهادة الميلاد وصورة منها، عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6 ، شهادات التفوق الرياضي إن وجدت، الرسوم المقررة من المجلس الأعلى للجامعات لإجراء الاختبارات وقيمتها 400 جنيه.

ونظام الاختبارات يتم تحديده بعد التسجيل فى الموقع Www.tansik.egypt.gov.eg ، الجاهزية بالزى الرياضي وهو: للبنين شورت وتيشرت وشراب وكوتشي رياضي، وللبنات ترنج و كوتشي رياضي ويكون تحت الترنج تي شيرت بكم رياضي تحسباً لو طلب التيشرت.

وتتم الاختبارات علي ثلاث أيام متواصلة وهى اختبار ذكاء ومعلومات عامة فى المجال الرياضى (غالباً يكون اختياري وصح وخطأ)، واختبار المهارة فى نوع نشاط رياضي معين يختاره الطالب، واختبارات لياقة بدنية عبارة عن جري 800 متر، بالإضافة إلي اختبار ضغط وعقله واختبارات مرونة.. إلخ .

قياس الطول للبنات لا يقل عن 155 سم.

قياس الطول للشباب لا يقل عن 165سم.

اختبار طبي لحاله النظر والقلب وأمراض جلدية..الخ .

اختبار الهيئة

كل اختبار عليه درجات ولابد من النجاح بنسبة 70% من إجمالي المجموع.