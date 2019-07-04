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منها التبغ والسكر.. جدل بلندن بعد تعهد بوريس جونسون بوقف "ضرائب الخطيئة"

الخميس، 04 يوليه 2019 02:46 م
منها التبغ والسكر.. جدل بلندن بعد تعهد بوريس جونسون بوقف "ضرائب الخطيئة" بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "التايمز"، إن اقتراح بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء البريطانية، بمراجعة ضرائب "الخطئية"، التى تشمل فرض رسوم على التبغ والكحول والسكر، ما أثار جدلا واسعا إلى المشهد السياسى المشتعل بالأساس بسبب فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. 
 
وتعهد جونسون، بدراسة مدى الضرر الذى تلحقه هذه الضريبة بأصحاب الدخول المنخفضة.
 
ولفتت "التايمز" إلى أن مقترح جونسون قوض أحد أنصاره من خلال التعهد بإسقاط سياسة السمنة التي روج لها مات هانكوك ، وزير الصحة.
 
وفى مؤشر على حدوث ارتباك في قلب حملة جونسون ، أعلن المنافس على قيادة حزب المحافظين أنه سيأمر بمراجعة مقترحات الحكومة بشأن ضريبة السكر والاعتراض على مقترحات تمديدها لتشمل مخفو الحليب أو الـ"Milkshake".
 
 
وقال جونسون: "يبدو لي أن الاقتراح الأخير بفرض ضريبة على الحليب المخفوق يعيق أولئك الذين لا يستطيعون تحمل كلفته". "إذا أردنا أن يفقد الناس الوزن وأن يعيشوا أنماط حياة أكثر صحة ، يجب أن نشجع الناس على المشي ، وركوب الدراجة ، وممارسة التمارين بشكل عام."
 
جاء إعلان وزير الخارجية السابق بعد أيام من تعميم هانكوك لخطط على مجلس الوزراء تقترح تمديد الضريبة . 
 

بوريس جونسون

ضريبة الخطيئة

ضرائب السكر والتبغ

بريكست

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