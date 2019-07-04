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مميش: عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن

الخميس، 04 يوليه 2019 11:42 ص
مميش: عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس، عبور 45 سفينة، بحمولة 3.3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة 1.8 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "msc spezia"، التى ترفع علم ألمانيا، بحمولة 157 ألف طن، قادمة من اليونان ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية. 
 
وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.5 مليون طن، أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "msc evasa"، التى ترفع علم ليبيريا بحمولة 198 ألف طن، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.
 
 

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قناه السويس

قناه السويس الجديده

حركه الملاحه

مهاب مميش

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