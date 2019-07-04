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مصرع 4 غرقا من بينهم 3 أشقاء داخل بئر للصرف الصحى بجرجا سوهاج

الخميس، 04 يوليه 2019 02:53 م
مصرع 4 غرقا من بينهم 3 أشقاء داخل بئر للصرف الصحى بجرجا سوهاج انتشال جثه -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى قبل قيل 4 أشخاص مصرعهم داخل بئر للصرف الصحى من بينهم 3 أشقاء وأبن عمهم ،وذلك بقرية نجع الطينة دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، تم إستخراج الجثامين الأربعة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ،وتم نقلهم لمستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.
 
كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب ،يفيد بغرق 4 أشخاص داخل بئر للصرف الصحى بدائرة مركز جرجا أثناء قيامهم بعملية التطهير للبئر.
 
وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة قوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد علاء نمشه ،وتبين من التحريات أنه أثناء قيام بخيت البدرى عبدالله 20 سنه ،وشقيقيه وحيد، 40 سنة، وإمبابى 17 سنة  ، وأحمد راجح عبدالله،  30 سنة،  ابن عمهم بأعمال التطهير داخل بئر للصرف الصحى بمنزل البدرى عبدالله سقط الأول وأثناء قيام الثانى والثالث والرابع إنقاذه لقى الأربعة مصرعهم جميعا غرقا داخل البئر .
 
تم استخراج الجثامين الأربعة وتم نقلهم لمستشفى جرجا العام وورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاه أسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثامين الأربعة.
 

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