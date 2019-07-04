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الخميس، 04 يوليه 2019 05:03 م
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مصرع وإصابة 9 أشخاص بسبب ألعاب نارية فى ذكرى الاستقلال ببيلاروسيا

الخميس، 04 يوليه 2019 04:04 م
مصرع وإصابة 9 أشخاص بسبب ألعاب نارية فى ذكرى الاستقلال ببيلاروسيا عرض عسكرى خلال عيد الاستقلال ـ صورة رشيفية
مينسك (أ ش أ)

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لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون على الأقل بجروح فى العاصمة البيلاروسية مينسك، أثناء احتفالات بالألعاب النارية فى ذكرى استقلال البلاد.

وذكرت تقارير إخبارية - حسبما أفادت اليوم الخميس، قناة (روسيا اليوم) - أن الشخص المتوفى امرأة، وتوفيت بسبب إصابتها فى رقبتها بقطعة معدنية متطايرة من آلة محطمة لإطلاق ألعاب نارية، مضيفة أنه تم سماع دوى ضخم بعد 3 دقائق من انطلاق الاحتفالات، تبعه صوت تهشم زجاج بنايات قريبة من موقع الاحتفالات، فيما تصاعد دخان رمادى كثيف.

وقال وزير الصحة البيلاروسى "فلاديمير كارانيك" إنه تم نقل ثمانية أشخاص إلى مستشفيات العاصمة بعد الحادثة.

من جهتهم.. قال شهود عيان: "إن التفجيرين تسببا فى انكسار زجاج مركز رياضى محلي، إلى جانب زجاج نوافد العديد من الشقق المجاورة".

 


عيد الاستقلال

بيلاروسيا

العاب ناريه

احتفالات بالالعاب الناريه

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