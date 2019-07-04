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الخميس، 04 يوليه 2019 05:01 م
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مصرع وإصابة 3 متسلقين ألمان جراء انهيار ثلجى بجبال الألب

الخميس، 04 يوليه 2019 03:56 م
مصرع وإصابة 3 متسلقين ألمان جراء انهيار ثلجى بجبال الألب انهيار ثلجى ـ صورة أرشيفية
روما (أ ش أ)

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لقيت سيدة ألمانية مصرعها وأصيب اثنان آخران، إثر سقوطهم فى شق لنهر جليدى بجبال الألب ببلدة "فورنى" الواقعة فى إقليم "لومبارديا" بشمال إيطاليا.

وأعلنت خدمات الإنقاذ بجبال الألب - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، أن المتسلقين الاثنين أصيبا بإصابات بالغة جراء الحادثة التى وقعت صباح أمس الأربعاء.

وأوضحت أن المتسلقين الثلاثة هم من بين مجموعة تضم 21 متسلقًا من ولاية "شتوتجارت" الألمانية، وكانوا يشاركون فى دورات تدريبية على الإنقاذ على ارتفاع 100ر3 متر، حيث سقط الثلاثة فى الفجوة العميقة بالجبل.. مشيرة إلى أن مروحتين وصلا على الفور إلى موقع الحادثة بعدما تم الإبلاغ عنها.

يذكر أن هناك مسئولين بجبال الألب قد حذروا من مخاطر ذوبان الجليد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها أوروبا حاليًا.

 


جبال الالب

متسلقين لجبال الالب

ايطاليا

انهيار ثلجى

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