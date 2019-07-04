مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، وأصيب 3 اخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشيخ والى الهنداو بالداخلة بالوادي الجديد، إنتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

تلقي اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة النجدة، يفيد بمصرع "أحمد محمد عيد" 26 سنة محامي، وإصابة كل من "محمد أحمد محمد" 26 سنة، و"محمد أحمد مصطفى" 26 سنة، و"علاء على حسان" 29 سنة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشيخ والي الهنداو بالداخلة.

تحرر محضر بالحادث، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث‎.