سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 04:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع شخص وإصابة آخر بعد الانفجار العنيف لبركان سترومبولى بإيطاليا

الخميس، 04 يوليه 2019 04:13 م
مصرع شخص وإصابة آخر بعد الانفجار العنيف لبركان سترومبولى بإيطاليا بركان
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن الانفجار العنيف لبركان سترومبولى بإيطاليا، تسبب فى مصرع شخص وإصابة آخر، وتعمل سلطات الحماية المدنية بإجلاء الأشخاص من مكان البركان.

وسجل بركان جزيرة سترومبولى، فى جنوب إيطاليا، سلسلة من الانفجارات العنيفة التى تسببت فى وفاة أحد المتجولين وإجلاء العشرات من السكان والسائحين عبر البحر.

وأشارت مصادر الحماية المدنية فى منطقة صقلية، المسؤولة عن السيطرة على الوضع، إلى أن الانفجار طرد الصخور والرماد والحمم مما تسبب فى بعض الحرائق فى محيط البركان.

وأكدت المصادر نفسها أن الضحية هو من مدينة صقلية ويبلغ من العمر 35 عاما، وكان يتنزه مع صديق برازيلى وهو مصاب بحالة صدمة.

وتسبب الانفجار فى مشاهد للخوف بين السائحين الموجودين فى جزيرة تيرينيان ببلدية جينوسترا ، وحتى أن البعض ألقوا أنفسهم فى البحر.

ووصل رجال الإطفاء إلى الجزيرة لإخماد الحرائق، فى حين أن خفر السواحل مستعد لإجلاء أولئك الذين يرغبون فى مغادرة الجزيرة، وتسبب الانفجار فى انفجار عمود ضخم من الدخان الأبيض الكثيف المرئى من المناطق المحيطة بالجزيرة.

ويبلغ ارتفاع بركان سترومبولى ،927 مترًا ، ولكن تحت سطح البحر يقدر بحوالى 3000 متر.

 


ايطاليا

بركان سترومبولى

انفجار

صقلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة