مصرع شخص وإصابة آخر بعد الانفجار العنيف لبركان سترومبولى بإيطاليا

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن الانفجار العنيف لبركان سترومبولى بإيطاليا، تسبب فى مصرع شخص وإصابة آخر، وتعمل سلطات الحماية المدنية بإجلاء الأشخاص من مكان البركان.

وسجل بركان جزيرة سترومبولى، فى جنوب إيطاليا، سلسلة من الانفجارات العنيفة التى تسببت فى وفاة أحد المتجولين وإجلاء العشرات من السكان والسائحين عبر البحر.

وأشارت مصادر الحماية المدنية فى منطقة صقلية، المسؤولة عن السيطرة على الوضع، إلى أن الانفجار طرد الصخور والرماد والحمم مما تسبب فى بعض الحرائق فى محيط البركان.

وأكدت المصادر نفسها أن الضحية هو من مدينة صقلية ويبلغ من العمر 35 عاما، وكان يتنزه مع صديق برازيلى وهو مصاب بحالة صدمة.

وتسبب الانفجار فى مشاهد للخوف بين السائحين الموجودين فى جزيرة تيرينيان ببلدية جينوسترا ، وحتى أن البعض ألقوا أنفسهم فى البحر.

ووصل رجال الإطفاء إلى الجزيرة لإخماد الحرائق، فى حين أن خفر السواحل مستعد لإجلاء أولئك الذين يرغبون فى مغادرة الجزيرة، وتسبب الانفجار فى انفجار عمود ضخم من الدخان الأبيض الكثيف المرئى من المناطق المحيطة بالجزيرة.

ويبلغ ارتفاع بركان سترومبولى ،927 مترًا ، ولكن تحت سطح البحر يقدر بحوالى 3000 متر.