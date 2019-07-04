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مرصد الأزهر يطلق حملة الرياضة تعارف وتآلف بـ 12 لغة تزامنًا مع بطولة إفريقيا

الخميس، 04 يوليه 2019 12:50 م
مرصد الأزهر يطلق حملة الرياضة تعارف وتآلف بـ 12 لغة تزامنًا مع بطولة إفريقيا مشيخة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صباح اليوم الخميس، حملةً بعنوان: «الرياضة.. تعارف وتآلف»، بالتزامن مع بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وتؤكد رسائل الحملة التى تُنشر  بـ 12 لغة على مدار ثلاثة أيام، أهمية الرياضة فى تجميع الشعوب وتقارب الأفكار، ودورها فى حماية النشء والشباب من الوقوع فى براثن الأفكار المتطرفة.
 
وتشير الحملة إلى الدور الذى تلعبه الرياضة فى تلاقى الشعوب على قاسم الإنسانية المشترك، وأثرها فى إذابة الفوارق الدينية والجغرافية بين مختلف المجتمعات، وتوضح الحملة النتائج الإيجابية التى تعود على الأفراد والمجتمعات من خلال ممارسة الرياضة كأحد العوامل التى تعمل على تكوين البناء النفسى وتنمية الفكر الإبداعى لدى الشباب.
 
 

 


مرصد الازهر

كأس الامم الافريقية

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

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