مرصد الأزهر يطلق حملة الرياضة تعارف وتآلف بـ 12 لغة تزامنًا مع بطولة إفريقيا

وتشير الحملة إلى الدور الذى تلعبه الرياضة فى تلاقى الشعوب على قاسم الإنسانية المشترك، وأثرها فى إذابة الفوارق الدينية والجغرافية بين مختلف المجتمعات، وتوضح الحملة النتائج الإيجابية التى تعود على الأفراد والمجتمعات من خلال ممارسة الرياضة كأحد العوامل التى تعمل على تكوين البناء النفسى وتنمية الفكر الإبداعى لدى الشباب.