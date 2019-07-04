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مدير تعليم الإسماعيلية يستبعد مديرى مدرستين ويحيلهما للتحقيق

الخميس، 04 يوليه 2019 04:49 م
مدير تعليم الإسماعيلية يستبعد مديرى مدرستين ويحيلهما للتحقيق الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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قرر الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الخميس، إستبعاد مديرى مدرستين بالمرحلة الابتدائية، إحداهما تابعة لإدارة شمال الإسماعيلية، والأخرى لإدارة جنوب الإسماعيلية، وذلك لقيامهما بجمع تبرعات بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
 
وقال " قبيصي" فى بيان له اليوم، انه قام بتشكيل لجنتين برئاسة عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية، وأعضاءها من المديرية، فاجأت مدرستي أحدهما إبتدائية تابعة لإدارة شمال التعليمة، والأخرى تابعة لإدارة جنوب التعليمية، حيث تبين قيام كلا من المدرستين بجمع التبرعات من أولياء الأمور الساعين لإلحاق أبناءهم بهاتين المدرستين، وعلي الفور أصدرت قرار باستبعاد مديرى المدرستين مع إحالتهما للتحقيق.
 
وأضاف" قبيصي"، تم إصدار أمر إداري لجميع مديري المدارس بعدم جمع تبرعات من أولياء الأمور، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقة توجد في ولى الأمر الذى يقبل الدفع دون أى سند أو دليل على مدير المدرسة، و أن هناك تعليمات لمديرى المدارس أيضا بأن لا مانع من المشاركة المجتمعية بطريقة شرعية من أولياء الأمور، ولكن يكتب ولى الأمر إقرار أن التبرع بمحض إرادته وموافقة مجلس الأمناء على ذلك، على أن تكون التبرعات أشياء عينيه تخدم العملية التعليمية وليس مبالغ مالية، مؤكدا إنه إذا تم ضبط مدير مدرسة يقوم بتحصيل تبرعات، سيتم إحالته للتحقيق وإستبعادة مثل هذا الواقعة الأخيرة.
 
 

محافظه الاسماعيليه

تعليم الاسماعيليه

مديريه تعليم الاسماعيليه

وزاره التربيه و التعليم

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