سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 02:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

من الجمعية الدولية السويسرية..

مدرس بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل بحث فى جراحة العمود الفقرى

الخميس، 04 يوليه 2019 02:24 م
مدرس بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل بحث فى جراحة العمود الفقرى الدكتور بلال عثمان النادى المدرس بقسم جراحة العظام
أسيوط ـ محمود عجمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، فوز الدكتور بلال عثمان النادى المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب بالجامعة بجائزة أفضل بحث فى مجال جراحة العمود الفقرى على مستوى الشرق الأوسط لعام 2019 والمقدمة من الجمعية الدولية السويسرية لجراحة العمود الفقرى، وذلك مناصفة مع الدكتور هانى عبد الجواد مدرس جراحة العظام بجامعة الأزهر .

وحول تفاصيل الجائزة أوضح الدكتور بلال عثمان النادى المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب بالجامعة، أن تلك الجائزة يتنافس فيها أطباء جراحة العمود الفقرى تحت سن الـ40 من كافة بلدان الشرق الأوسط ، لافتاً إلى أن بحثه الذى تقدم به للفوز بجائزة الجمعية الدولية لجراحة العمود الفقرى تناول طريقة مبتكرة لإصلاح التشوه الشديد بالعمود الفقرى وقد تم إجراء هذه الجراحات المعقدة بوحدة جراحة العمود الفقرى بقسم جراحة العظام بمستشفى الجامعى بنسب نجاح عالية وذلك تحت إشراف الدكتور فيصل فهمى ادم رئيس القسم والدكتور محمد المشتاوى أستاذ جراحة العمود الفقرى ،تم نشر البحث فى مجلة الجمعية الأوربية لجراحة العمود الفقرى والتى تعد واحدة من المجلات الطبية الرائدة والمتخصصة فى مجال جراحة العمود الفقرى على مستوى العالم .

وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بحجم الإسهام العلمى والبحثى لكوادر الجامعة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات والذى يعكس الاهتمام الذى توليه الجامعة بالبحث العلمى.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور بلال النادى حاصل على دكتوراه فى إصلاح تشوهات العمود الفقرى من جامعة أسيوط عام 2016 وزمالة لإصلاح تشوهات العمود من ألمانيا وله سبعة أبحاث علمية دولية فى مجال جراحات العمود الفقرى .

يذكر أن هذه الجائزة قد سبق وفازت بها الدكتورة ناريمان أبو العيون مدرس جراحة العظام بالقسم وذلك عام 2014 وهو ما يؤكد على ريادة القسم على مستوى الشرق الاوسط .

 

IMG-20190703-WA0004
الدكتور بلال عثمان النادى المدرس بقسم جراحة العظام 
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

اسيوط

جامعة اسيوط

كلية الطب

البحث العلمي

التعليم العالي

جراحة العظام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة