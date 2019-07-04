مدرس بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل بحث فى جراحة العمود الفقرى

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، فوز الدكتور بلال عثمان النادى المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب بالجامعة بجائزة أفضل بحث فى مجال جراحة العمود الفقرى على مستوى الشرق الأوسط لعام 2019 والمقدمة من الجمعية الدولية السويسرية لجراحة العمود الفقرى، وذلك مناصفة مع الدكتور هانى عبد الجواد مدرس جراحة العظام بجامعة الأزهر .

وحول تفاصيل الجائزة أوضح الدكتور بلال عثمان النادى المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب بالجامعة، أن تلك الجائزة يتنافس فيها أطباء جراحة العمود الفقرى تحت سن الـ40 من كافة بلدان الشرق الأوسط ، لافتاً إلى أن بحثه الذى تقدم به للفوز بجائزة الجمعية الدولية لجراحة العمود الفقرى تناول طريقة مبتكرة لإصلاح التشوه الشديد بالعمود الفقرى وقد تم إجراء هذه الجراحات المعقدة بوحدة جراحة العمود الفقرى بقسم جراحة العظام بمستشفى الجامعى بنسب نجاح عالية وذلك تحت إشراف الدكتور فيصل فهمى ادم رئيس القسم والدكتور محمد المشتاوى أستاذ جراحة العمود الفقرى ،تم نشر البحث فى مجلة الجمعية الأوربية لجراحة العمود الفقرى والتى تعد واحدة من المجلات الطبية الرائدة والمتخصصة فى مجال جراحة العمود الفقرى على مستوى العالم .

وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بحجم الإسهام العلمى والبحثى لكوادر الجامعة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات والذى يعكس الاهتمام الذى توليه الجامعة بالبحث العلمى.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور بلال النادى حاصل على دكتوراه فى إصلاح تشوهات العمود الفقرى من جامعة أسيوط عام 2016 وزمالة لإصلاح تشوهات العمود من ألمانيا وله سبعة أبحاث علمية دولية فى مجال جراحات العمود الفقرى .

يذكر أن هذه الجائزة قد سبق وفازت بها الدكتورة ناريمان أبو العيون مدرس جراحة العظام بالقسم وذلك عام 2014 وهو ما يؤكد على ريادة القسم على مستوى الشرق الاوسط .

الدكتور بلال عثمان النادى المدرس بقسم جراحة العظام