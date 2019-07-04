محافظ شمال سيناء: لا صحه لإغلاق مدينة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اليوم اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه لاصحة لما يتردد من شائعات إغلاق مدينة العريش، ونقل الدراسة الصيفية لجامعة سيناء من مقرها الرئيسى بالعريش لفرع القنطرة.

وقال محافظ شمال سيناء، اليوم فى تصريحات له، إن مدينة العريش تشهد مظاهر حياة طبيعية إلى جانب استمرار اعمال امنية لملاحقة العناصر الإرهابية، لافتا ان المواطن السيناوى أصبح متعايشا مع الظروف الطارئة ، وأن المدينة تشهد حالة استنفار امنى بعد العمليات التى شهدتها مؤخرا، ونفى المحافظ ماتردد عن أن العريش ستغلق.

كما أشار المحافظ إلى أن الدراسة فى جامعة سيناء لن تعلق فى مقرها بالعريش، قائلا: " لن أسمح بنقل كرسى واحد من جامعة سيناء خارج المحافظة".

وطالب المحافظ المواطنين بالتصدى للشائعات المغرضة و التى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى.

وقال إن منظومة مكافحة الإرهاب تعتمد على 3 عناصر وهى الجيش والشرطة والمواطن.

وكان اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أعلن ليلة أمس فى بيان رسمى النفى التام لشائعة إغلاق محافظة جنوب سيناء أمام أهالى شمال سيناء .

وتابع محافظ شمال سيناء فى تصريحاته التى أعلنها عبر اذاعة شمال سيناء المحلية، ان المحافظة اعتمدت سلسلة تيسيرات جديدة للمواطنين لاستخراج أوراق خاصة بتقنين الاراضى والحصول على أراضى الخريجين، كما تجرى أعمال إقامة المشروعات الخدمية داخل المحافظة .