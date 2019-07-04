سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 01:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء: لا صحه لإغلاق مدينة العريش

الخميس، 04 يوليه 2019 12:48 م
محافظ شمال سيناء: لا صحه لإغلاق مدينة العريش اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اليوم اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه لاصحة لما يتردد من شائعات إغلاق  مدينة العريش، ونقل الدراسة الصيفية لجامعة سيناء من مقرها الرئيسى بالعريش لفرع القنطرة.
 
وقال محافظ شمال سيناء، اليوم فى تصريحات له، إن مدينة العريش تشهد مظاهر حياة طبيعية إلى جانب استمرار اعمال امنية لملاحقة العناصر الإرهابية، لافتا ان المواطن السيناوى أصبح متعايشا مع الظروف الطارئة ، وأن المدينة تشهد حالة استنفار امنى بعد العمليات التى شهدتها مؤخرا، ونفى المحافظ ماتردد عن أن العريش ستغلق.
 
كما أشار المحافظ إلى أن الدراسة فى جامعة سيناء لن تعلق فى مقرها بالعريش، قائلا: " لن أسمح بنقل كرسى واحد من جامعة  سيناء خارج المحافظة".
 
وطالب المحافظ المواطنين بالتصدى للشائعات المغرضة و التى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى.
 
وقال إن منظومة مكافحة الإرهاب تعتمد على 3 عناصر وهى الجيش والشرطة والمواطن.
 
وكان اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أعلن ليلة أمس فى بيان رسمى النفى التام لشائعة إغلاق محافظة جنوب سيناء أمام أهالى شمال سيناء .
وتابع محافظ شمال سيناء فى تصريحاته التى أعلنها عبر اذاعة شمال سيناء المحلية، ان المحافظة اعتمدت سلسلة تيسيرات جديدة للمواطنين لاستخراج أوراق خاصة بتقنين الاراضى والحصول على أراضى الخريجين، كما تجرى أعمال إقامة المشروعات الخدمية داخل المحافظة .
 
 

شمال سيناء

العريش

محافظ شمال سيناء

اغلاق العريش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة