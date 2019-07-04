محافظ بنى سويف: وصول معدات تسوية موقع تنفيذ مشروع الصوبات الزراعية

بنى سويف أيمن لطفى

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على وصول أسطول من المعدات الثقيلة لللبدء في أعمال تسوية أرض موقع إنشاء مشروع الصوبات الزراعية، بنظام الزراعات المحمية بالظهير الصحراوي لمركزي ببا والفشن جنوب المحافظة،والذي وافق على تنفيذه الرئيس عبد الفتاح السيسي،من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،حيث تم تسليم مأخذ مياه المشروع بمنطقة بني عقبة بمركز ببا، وتم البدء في الأعمال بالموقع ومسار خط المياه .

وأشار عبدالجابر فى بيان له اليوم إلى أن المشروع يتضمن زراعة 62 ألف فدان بالزراعات المحمية ( الصوبات الزراعية ) لافتا إلى أن المشروع سيضم أيضا محافظة المنيا بجانب بني سويف وذلك بعد ضم عدد من الأفدنة الواقعة فى حيزها للمشروع ، منوها عن تواصله مع وزارة الاستثمار لتذليل بعض المعوقات.

وأوضح عبدالجابر أن المشروع التنموي سوف يسهم فى دعم الاقتصاد القومي بشكل عام ضمن التنفيذ العملي لرؤية مصر 2030 للتنمية ، فضلا عن دعم جهود التنمية بإقليم الصعيد ،وستحظى بني سويف بالنصيب الأوفر من عوائد المشروع ، مؤكدا على أن المشروع يعد تطبيقا فعليا لتوجيهات القيادة السياسية بتوجيه بوصلة التنمية نحو صعيد مصر، لافتا إلى أنه بمجرد اقتراح فكرة المشروع على الرئيس عبد الفتاح السيسي " خلال حضوره "افتتاح المشروع القومي للصوبات الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، على الفور كلف سيادته وزيز الزراعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بدراسة المقترح،وبعدها توالت الزيارات واللجان على المنطقة وتم اختيار بعض المواقع الصالحة لتنفيذ المشروع والتي امتدت من الظهير الصحراوي لمركزي ببا والفشن ببني سويف إلى حدود محافظة المنيا.

وأضاف إن المشروع يعد نتاجا للخريطة التنموية التي تم اعدادها بالمحافظة منذ أن توليت المسؤولية ،حيث ضمت هذه الخريطة الميزات النسبية والموارد المتاحة والمشروعات الممكنة للدفع بالتنمية بالمحافظة ، وكان من أهم هذه الموارد امتلاك بني سويف لمساحات من الأراضي المميزة والتي تصلح للاستثمار الزراعي وتحقيق نقلة تنموية في المجال.

و من جانب اخر سلم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف عقود 48 من المشروعات الصغيرة " توليد دخل " بتمويل قدره 614 ألف جنيه و745جنيه ، مقدم من مؤسسة مصر الخير على المستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية،بهدف توفير حياة كريمة لهم،وذلك بحضور أحمد حمدي مدير عام التضامن الاجتماعي و حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة .

وأوضح بيان لمحافظ بنى سويف شملت العقود إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة والتوسع في بعض منها ،بتمويل يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه بنسب مساهمة من المؤسسة تتفاوت من 50 إلى 75% من قيمة التمويل يتم سدادها على 18 شهراً "بدون فوائد" لإقامة مشروعات إنتاجية واستهلاكية مثل ورش حدادة ،نجارة، تنجيد، ماكينة حياكة، ألموتال، مكواة بخار،معدات حلويات، تربية أغنام،ملابس جاهزة،بقالة، محل عطارة، ثلاجة بضاعة، مطعم، مكتبة، وغيرها من المشروعات الصغيرة .

وهنأ محافظ بنى سويف المستفيدين بعقود المشروعات،متمنياً أن تكون فاتحة خير عليهم وتوفر لهم مصدر دخل لحياة كريمة لهم ، ومؤكداً على دعمه الكامل للتوسع في المشاريع الإنتاجية التي تنعكس عوائدها الإيجابية المباشرة على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهم وبطريقة غير مباشرة على دعم هذا التوجه للاقتصاد القومي، مطالبا الجمعيات الأهلية وكل المجتمع المدني بمزيد من الجهد ودعم مثل تلك المشروعات.

كما أشاد عبدالجابر بالدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها مؤسسة مصر الخير ودعمها المستمر للفئات الأولى بالرعاية من خلال تبنيها لمبادرات إنسانية فعالة،خاصة أن هذه المشروعات تساعد بشكل إيجابي في رفع مستوى دخل هذه الأسر بتنفيذ مشروعات متناهية الصغر توفر لهم دخلا ثابتا،مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الحكومية والأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء، فضلاً عن تحقيق أهداف نبيلة من أجل إعادة بناء الإنسان المصري والنهوض بالخدمات المقدمة له بالشكل المطلوب،وهو الذي يتسق مع حرص المحافظة على تشجيع ودعم جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص في مختلف المجالات.