محافظ الوادى الجديد يكلف مسئولى الضبطية القضائية بالإسكان برصد مخالفات البناء

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الاسكان بالوادى الجديد، إن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أصدر تكليفاته لمسئولى الضبطية القضائية بالمديرية، للوقوف على مخالفات البناء بمراكز المحافظة الخمسة، والتأكد من استفادة المنتفعين بمشروع "سترة "الخيرى بمنازلهم والإقامة بها فعليا.

أضاف حسين، أن المحافظ وجه بعمل تقارير دورية بمخالفات البناء الموحد للمراكز الخمسة، وشدد علي تسهيل مهمة مأمورى الضبطية القضائية، وذلك فى إطار لقائه مع مسئولى الضبطية القضائية من العاملين بمديرية الإسكان، حيث وجه الشكر لهم على تم من أعمال خلال الفترة السابقة.

وأكد حسين أن مسئولى الضبطية القضائية بالمديرية يقومون برصد مخالفات البناء والإسكان، ويحررون بها المحاضر اللازمة فى إطار الصلاحيات المحددة لهم، وذلك على مستوى مراكز المحافظة.