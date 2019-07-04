محافظ القليوبية يناقش تحويل أكبر مجزر بالقليوبية لنصف آلى وتطوير مجزرين آخرين

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا لتطوير عدد من المجازر بمدن شبرا الخيمة والخانكة وشبين القناطر، مشيرا إلى أهمية تطوير المجازر لضمان وصول اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين، مؤكدا على ضرورة تحديث المبانى وشبكات صرف صحى ومحطات معالجة المياه وبلاط وكهرباء وأعمال الدهانات وعمل الترميمات اللازمة لبعض المجازر وتجديد البعض الاخر منها.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، على ضرورة تطوير المجازر من حيث الإمكانيات وتزويدها بمعدات حديثة توفر الوقت والجهد على القائمين بعمليات الذبح بالمجازر خاصة أن المجازر تستقبل عددًا كبيرًا من رؤوس الماشية خاصة في المواسم مثل الأعياد والمناسبات العامة.

كما ناقش، تحويل مجزر شبرا الخيمة وهو أكبر مجزر بالقليوبية إلى مجزر نصف آلى ورفع كفاءة مجزر الخانكة وشبين القناطر.

كما طالب المحافظ، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بمصنع 45 الحربى بسرعة تقديم العرض الفني والمالى لذلك التطوير وذلك ليتم تطويرهم خلال العام المالى، وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، واللواء ماجد عبد القادر رئيس قطاع التسويق والمبيعات بمصنع 45 الحربى، والدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى بالمحافظة.