محافظ الفيوم : صيانة أكشاك الكهرباء وإنارة وتمهيد الطرق ضرورة لخدمة المواطن

الفيوم – رباب الجالي

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعاً مع المهندس محمد خير الله مدير عام قطاع كهرباء الفيوم، والمهندسة عفاف راشد مدير عام الطرق، لمناقشة حالة الطرق بمختلف أنحاء المحافظة، وكذلك إنارة جميع الطرق الريفية، والطرق التى تربط بين المدن والقرى.

خلال اللقاء، أكد محافظ الفيوم على ضرورة إنارة جميع الأعمدة على الطرق الرئيسية والجانبية، وكلف مدير عام قطاع كهرباء الفيوم، بضرورة إعداد خطة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، وسرعة زراعة الأعمدة الناقصة على طريق القاهرة / الفيوم بالمنطقة الواقعة بين بوابة مدخل الفيوم الرئيسية، وبوابة تحصيل الرسوم مع إنارتها حتى تظهر بالمظهلر اللائق.

كما أكد المحافظ، على مراجعة أكشاك الكهرباء وصيانتها الدورية مع طلائها وتجميلها بالرسومات التى تتوافق والبعدين الجمالي والبيئي، ومشدداً على صيانة أعمدة الإنارة أولاً بأول، فضلاً عن تركيب كشافات ليد الموفرة، كما أكد على ضرورة التنسيق بين قطاع كهرباء الفيوم ومجلس مدينة الفيوم، بشأن طلاء واجهات المباني بالطرق الرئيسية ومدخل مدينة الفيوم، وسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن.