محافظ الدقهلية يحيل 6 من العاملين بإدارة مواقف طلخا للنيابة العامة والإدارية

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إحالة 6 من العاملين بإدارة المواقف، برئاسة مركز ومدينة طلخا، إلى النيابة العامة والإدارية، لقيامهم بالتلاعب بدفتر الحضور والإنصراف بالتوقيع لأحد العاملين بالموقف أثناء مدة حبسه على ذمة إحدى القضايا، بداية من تاريخ حبسه من 2/12/2018 وحتى تاريخ خروجه .

وجاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إنتهاء التحقيقات مع المذكورين بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وثبوت الواقعة.

وكلف محافظ الدقهلية، مدير عام إدارة المواقف بالمحافظة، بتشكيل لجان من جهاز الإشراف على المواقف، لفحص كافة أعمال الموقف بداية من عام 2018 وحتى منتصف عام 2019.

وشدد شاروبيم، على رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بمتابعة أعمال المواقف يوميا مع اللجان الفرعية المكلفة للإشراف على المواقف بعموم محافظة الدقهلية .