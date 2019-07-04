محافظ الدقهلية يحيل 6 مديرين بمجلس مدينة أجا للتحقيق

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إحالة 6 من مديري الإدارات برئاسة مركز ومدينة أجا للتحقيق بسبب التقاعس والتقصير في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض المخالفات.

كما قرر شاروبيم تكليف مدير عام إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة أجا لمعاينة المعدات بالمركز وتحديد مدى احتياجه لها والاستفادة منها من عدمه.

وشمل قرار محافظ الدقهلية إحالة مدير الحركة للتحقيق لعدم استكمال بيانات خطوط السير، وإحالة مدير الأملاك لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية تجاه 504 من واضعي اليد على أملاك الدولة الذين لم يقوموا بتقنين أوضاعهم ،وإحالة مدير الإيرادات لتخفيضه رسوم تكاليف الازالة لعدد 10 حالات بدون سبب واضح.

كما أحال شاروبيم مسئول الاشغالات برئاسة مركز ومدينة أجا للتحقيق لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال 50 حالة من الاشغالات، وإحالة مدير الإدارة الهندسية لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة شروط الترخيص لثلاث حالات بناء، وإحالة مدير إدارة البيئة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد 65 حالة هدم.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المتابعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المباني واية مخالفات أخرى.