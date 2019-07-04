محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذى للمشروعات بمدينة الغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

عقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، الخميس، اجتماعا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التى تتم بمدينة الغردقة.

ووجه المحافظ على شركة المقاولون العرب، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المفتوحة، والتى تقوم بها الشركة من أعمال التطوير بالجزيرة الوسطى لطريق الحجاز، والطريق خلف قوات الأمن بالسقالة، وشارع البازارات، والطريق بجوار رافع 59 بالسقالة بمدينة الغردقة.

كما أكد على مكتب الاستشارى بالانتهاء من تصميم مكان أرض المعارض، بجانب السوق الجارى إنشاءه بجوار الموقف .

كما أكد المحافظ على المكتب الاستشارى على ضرورة وجود منطقة ألعاب للأطفال داخل الجزيرة الوسطى لطريق الحجاز .

حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ والدكتورة سوزان نادر، ممثل صندوق تطوير العشوائيات، ورئيس مدينة الغردقة، ورؤساء الأحياء، وممثل شركة أرك بلان،والمهندس أحمد ابراهيم، استشارى المحافظة، بالإضافة إلى العديد من الجهات المعنية بالمحافظة.