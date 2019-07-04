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محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين

الخميس، 04 يوليه 2019 02:31 م
محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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قام اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، بتسليم الدفعة الخامسة من عقود التمليك لعدد من واضعى اليد الجادين، الذين قاموا بسداد مقدمات رسوم التثمين لأراضيهم بنسبة الـ 25 % من القيمة الاجمالية لثمن الأرض التى فى حوزتهم، وذلك فى مؤتمر موسع عقده المحافظ بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، واللواء عادل أنور مساعد مدير الأمن، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار جمال عمار المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس جمال خلف مدير عام حساب استصلاح الأراضى، وسعاد حامد مدير عام الشؤن القانونية بالمحافظة، وفريق العمل من أعضاء اللجنة المختصة بالثمين والمعاينات والفحص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
وبلغ إجمالى المساحات التى تم الانتهاء من تحرير عقودها فى الدفعة الخامسة 15 عقدا، باجمالى مساحة 108 فدان و8 قيراط و7سهم، بقيمة مالية اجمالية قدرها 8 مليون و711 ألف جنيها، تم سداد مقدمات رسوم التثمين لها بنسبة الـ 25% من قيمة ثمن الأرض، كما تم تسليم عدد خمسة عقود آخرى للاراضى المبانى باجمالى مساحة قدرها 711 مترًا مربعًا.
 
وخلال مراسم تسليم العقود للمنتفعين، أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمهلة المحدة لجميع واضعى اليد الذين تم اخطارهم بانهاء اجراءات الثمين، وذلك لسرعة سداد نسبة الـ 25 % المستحقة عليهم للجنة المختصة حتى يتسنى تسليمهم عقود التمليك ومن يتخلف عن الميعاد المحدد سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية معه . 
 
محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (1)
محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى

محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (2)
محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى

محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (3)
محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى

محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (4)
محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى

محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (5)
محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى

محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى لواضعى اليد الجادين (6)
محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الخامسة من عقود تمليك الأراضى

 


محافظه الاسماعيليه

تقنين اراضى

عقود تمليك الاراضى

واضعى اليد

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