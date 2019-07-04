محافظ أسيوط: حملات مكثفة على الأسواق وضبط 794 مخالفة تموينية

أسيوط - ضحا صالح

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط علي استمرار تكثيف الحملات علي الأسواق لمراقبة أسعار السلع ومنع الظواهر الإحتكارية والتصدي لمحاولة تسريب السلع المدعمة للإتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه وأيضا تشديد الرقابة علي محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمنع محاولات حجبها أو بيعها بسعر مغاير عن السعر الرسمي مع توقيع عقوبات رادعة علي المخالفين، لافتًا إلى ضبط 794 مخالفة تموينية بالتنسيق بين مديرية التموين وإدارة مباحث التموين والصحة والبيئة والطب البيطري ورؤساء المراكز والأحياء.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أن اللجان المشكلة قامت بالمرور علي محطات الوقود لإحكام الرقابة علي جميع المنتجات البترولية والإشراف علي بيعها للجمهور مشيراً إلي أنه تم تحرير 20 محضر بوتاجاز ومواد بترولية وبالنسبة للأسواق تم تكثيف الجهود والحملات لمواجهة محاولات رفع الأسعار والعمل علي توفير السلع والقضاء علي كافة صور الإستغلال والتصدي لكافة صور الإحتكار وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في هذا الشأن.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير 794 قضية تموينية متنوعة ما بين 67.900 كجم لحوم ودواجن ومصنفات لحوم غير صالحة للإستخدام و 8 عبوة بويات منتهية الصلاحية و16.500 كجم كبدة منتهية الصلاحية و 1.500 طن عصير غير صالح للإستهلاك و4 كجم لحوم مملحة بدون بيانات وعدد 10 شيكارة أسمدة محظور تداولها.