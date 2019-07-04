سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 01:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط: حملات مكثفة على الأسواق وضبط 794 مخالفة تموينية

الخميس، 04 يوليه 2019 12:19 م
محافظ أسيوط: حملات مكثفة على الأسواق وضبط 794 مخالفة تموينية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط علي استمرار تكثيف الحملات علي الأسواق لمراقبة أسعار السلع ومنع الظواهر الإحتكارية والتصدي لمحاولة تسريب السلع المدعمة للإتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه وأيضا تشديد الرقابة علي محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمنع محاولات حجبها أو بيعها بسعر مغاير عن السعر الرسمي مع توقيع عقوبات رادعة علي المخالفين، لافتًا إلى ضبط 794 مخالفة تموينية بالتنسيق بين مديرية التموين وإدارة مباحث التموين والصحة والبيئة والطب البيطري ورؤساء المراكز والأحياء.

 

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أن اللجان المشكلة قامت بالمرور علي محطات الوقود لإحكام الرقابة علي جميع المنتجات البترولية والإشراف علي بيعها للجمهور مشيراً إلي أنه تم تحرير 20 محضر بوتاجاز ومواد بترولية وبالنسبة للأسواق تم تكثيف الجهود والحملات لمواجهة محاولات رفع الأسعار والعمل علي توفير السلع والقضاء علي كافة صور الإستغلال والتصدي لكافة صور الإحتكار وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في هذا الشأن.

 

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير 794 قضية تموينية متنوعة ما بين 67.900 كجم لحوم ودواجن ومصنفات لحوم غير صالحة للإستخدام و 8 عبوة بويات منتهية الصلاحية و16.500 كجم كبدة منتهية الصلاحية و 1.500 طن عصير غير صالح للإستهلاك و4 كجم لحوم مملحة بدون بيانات وعدد 10 شيكارة أسمدة محظور تداولها.

 

 


اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مخالفات تموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة