مؤشر جوازات السفر: اليابان وسنغافورة تتمتعان بأقوى "باسبور" فى 2019

كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية الضوء على نتائج مؤشر جوازات السفر الجديدة لعام 2019، والتى أظهرت أن اليابان وسنغافورة يتمتعان بأقوى جوازات سفر فى العالم، حيث حصلت الدولتان الآسيويتان على المركز الأول من بين 199 دولة ، وذلك بفضل جوازات السفر التي تتيح السفر بدون تأشيرة أو التأشيرة عند الوصول إلى 189 مقصدا.

وشهدت الإمارات واحدة من أبرز التحولات في المؤشر ، حيث دخلت في المرتبة العشرين الأولى لأول مرة في تاريخ الدراسة البالغ عمرها 14 عامًا.

على مدار السنوات الخمس الماضية ، ضاعفت دولة الإمارات أكثر من ضعف عدد الوجهات التي يمكن لمواطنيها السفر إليها دون تأشيرة مسبقة ، حيث وصلت عددها إلى 167 لتصبح بذلك في المرتبة 20.

ووفقا لـ Henley Passport Index، تتمتع دول مثل الصومال وباكستان وسوريا والعراق وأفغانستان بجوازات السفر الأقل قوة فى العالم.

وتحتل مصر المرتبة 95 من حيث قوة جوازات السفر، حيث يتيح جواز السفر المصرى لحامله بالدخول إلى 49 دولة.

ويقيس مؤشر Henley Passport Index ، الذي جمعته شركة هينلي وشركاه الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة ، مدى قوة جواز السفر بناءً على عدد الوجهات الأخرى التي يمكن للمواطنين الوصول إليها دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة قبل السفر.

وحصل التصنيف باستخدام بيانات من الرابطة الدولية للنقل الجوي (Iata).

وتراجعت كوريا إلى المركز الثاني إلى جانب فنلندا وألمانيا. توفر جميع جوازات السفر الثلاثة الوصول إلى 187 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة.

بينما تحتل كل من الدنمارك وإيطاليا ولوكسمبورج المركز الثالث المشترك بعدد 186 دولة بدون تأشيرة. تليها فرنسا وإسبانيا والسويد ، حيث حصلت كل منهما على 185 دولة وتحتل المركز الرابع.

وتحتل النمسا وهولندا والبرتغال وسويسرا المراكز الخمسة الأولى التي حصلت على 184 نقطة.

وتشترك المملكة المتحدة والولايات المتحدة في المركز السادس برصيد 183 ، إلى جانب بلجيكا وكندا واليونان وإيرلندا والنرويج.