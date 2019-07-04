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لطلاب الثانوية.. الفنون التطبيقية تنظم محاضرات بالمجان حول اختبارات القدرات

الخميس، 04 يوليه 2019 01:36 م
لطلاب الثانوية.. الفنون التطبيقية تنظم محاضرات بالمجان حول اختبارات القدرات جامعة حلوان - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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أعلنت الدكتورة ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، تنظيم الكلية مجموعة من الجلسات التعريفية المجانية لطلاب الثانوية العامة من محافظتى القاهرة والجيزة فقط ، الراغبين فى الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية بدون مقابل مادى على أن تعقد هذه الجلسات فى اليوم السابق لموعد امتحان الطلاب بمقر الكلية.

وقالت قطب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "على الطلاب الراغبين فى حضور الجلسات التسجيل على موقع الكلية التالى : applied - Arts - helwan. edu. eg واستيفاء استمارة التسجيل".

 

 


طلاب الثانوية

اختبارات القدرات

الفنون التطبيقية

محاضرات تعريفية لطلاب الثانوية بالقاهرة والجيزة الفنون التطبيقية تنظم محاضرات تعريقية بالمجان حول اختبارات القدرات

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