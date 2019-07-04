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كوريا الشمالية تفرج عن طالب أسترالى احتجزته الشهر الماضى

الخميس، 04 يوليه 2019 10:19 ص
كوريا الشمالية تفرج عن طالب أسترالى احتجزته الشهر الماضى الطالب الأسترالى
كانبرا (أ ش أ)

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أفرجت السلطات الكورية الشمالية عن الطالب الأسترالى أليك سيجلى، الذى كانت قد احتجزته، والذى أعلن أنه فى حالة جيدة.

وذكرت صحيفة سيدنى مورنينج هيرالد، الأسترالية اليوم الخميس، أن الطالب الأسترالى، البالغ من العمر 29، ينحدر من مدينة بيرث الأسترالية، وجاء إلى كوريا الشمالية بهدف الدراسة، حيث اختفى الشهر الماضى، مضيفة أن حالة من القلق قد سيطرت على ذويه وأصدقائه بعد فقد الاتصال به على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من قنوات الاتصال.

وكان رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون قد أكد فى وقت سابق من اليوم أن الطالب فى "أمان وبحالة جيدة"، كما أثنى على المسئولين السويديين الذين أمنوا عملية إطلاق سراحه، عن طريق تقديم التماسات نيابة عن أستراليا.

من جانبه أعرب موريسون عن "امتنان بلاده الشديد" للسويد لتقديمها يد العون فى تأمين إطلاق سراح الطالب الأسترالى.

وأفادت صحيفة نورث كوريا نيوز، وهى صحيفة إلكترونية مقرها كوريا الجنوبية، بأن سيجلى قد يسافر إلى طوكيو فى وقت لاحق من اليوم الخميس.

الطالب-الاسترالى
الطالب-الاسترالى

 

الطالب-الاسترالى-فى-مطار-بكين
الطالب-الاسترالى-فى-مطار-بكين

 

الطالب-الاسترالى-يغادر-بكين
الطالب-الاسترالى-يغادر-بكين

 

 


كوريا الشماليه

طالب استرالى

الافراج عن طالب استرالى

اليك سيجلى

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