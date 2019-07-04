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كل ما تريد معرفته عن صادرات مصر غير البترولية فى 5 معلومات

الخميس، 04 يوليه 2019 06:00 ص
كل ما تريد معرفته عن صادرات مصر غير البترولية فى 5 معلومات صادرات- أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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مع تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية، زيادة ملحوظة فى الفترة من يناير إلى مايو 2019، ينشر اليوم السابع أهم المعلومات عن صادرات مصر غير البترولية سواء من السلع الصناعية أو غيرها من السلع.

 

10.8 -مليار دولار صادرات مصر غير البترولية أول 5 أشهر من عام 2019

- دول جامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى هم الأكثر استيرادا من مصر

- سجلت صادرات مصر خلال شهر مايو 2.287 مليار دولار.

- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والغزل والملابس الجاهزة فى المقدمة

- الدول الأفريقية فى المرتبة الرابعة للدول الأكثر استيرادا من مصر

 

 


صادرات مصر

اخبار الاقتصاد

الصادرات غير البترولية

الاتحاد الاوروبى

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