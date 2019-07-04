كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهمين بسرقة الشقق السكنية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن كاميرات المراقبة، كشفت هوية المتهمين بتكوين تشكيل عصابى، لسرقة الشقق السكنية.

وأضاف المتهم، أنه عقب تعدد البلاغات بسرقة عدد من الشقق السكنية، وخاصة بمنطقة المنيب، تم فحص كاميرات المراقبة، الخاصة بالمحلات التجارية، المحيطة بأماكن السرقة، وتبين أن مرتكبى السرقات هويتهم واحدة، ويبلغ عددهم 6 أشخاص.

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص، فى تكوين تشكيلا عصابيا لسرقة محتويات الشقق السكنية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن التشكيل العصابى، مكون من 6 أشخاص، وبإعداد عدة أكمنة للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.