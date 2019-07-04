قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بمدينة أسوان لمدة 12 ساعة.. غداً

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب فى 6 مناطق بمدينة أسوان لمدة 12 ساعة، بدءاً من مساء غد الجمعة.

وذكرت الشركة فى بيان لها، بأنه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد وتركيب محابس بمحطة مياه فريال، الأمر الذى سيؤدى إلى قطع المياه عن مناطق: "وسط المدينة، عباس فريد، أطلس، النفق، شرق البندر، بمدينة أسوان"، وضعف المياه ببقية المناطق، وذلك من الحادية عشر مساء الجمعة 5 يوليو 2019، وحتى الحادية عشر ظهر السبت 6 يوليو2019، وعلى المناطق المذكورة تدبير احتياجاتها من المياه خلال تلك الفترة.