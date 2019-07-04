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قطع المياه 5 ساعات اليوم عن قرية "أنفسط" ببنى سويف لتركيب وصلة بالشبكة

الخميس، 04 يوليه 2019 04:00 ص
قطع المياه 5 ساعات اليوم عن قرية "أنفسط" ببنى سويف لتركيب وصلة بالشبكة انقطاع المياه - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف عن توقف محطة مياه الشرب بقرية أنفسط مركز الواسطى شمال المحافظة عن العمل لمدة 5 ساعات بداية من الساعة السابعة صباح اليوم الخميس حتى الثانية عشر ظهرًا، وذلك نظرًا لقيام الشركة بعمل وصلة بين خطى 8 و10 بوصة بشبكة المياه.

 

وأضاف بيان للشركة: "تتقدم الشركة لأهالى مجلس قروى أنفسط باعتذارها عن توقف المحطة عن الخدمة "مؤقتًا"، وتؤكد بذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال التركيب فى أسرع وقت ممكن، كما تناشد المواطنين وأصحاب المخابز توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه".


شركه مياه الشرب ببنى سويف

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اخبار

بنى سويف

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