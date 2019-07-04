قصر ثقافة الأقصر ينظم العديد من الفعاليات خلال شهر يوليو الجارى.. تعرف عليها

تشهد محافظة الأقصر خلال شهر يوليو الجارى سلسلة من الفعاليات ضمن برنامج النشاط الصيفى بقصر ثقافة الأقصر، والذى يستمر بفعاليات يومية من الخامسة وحتى التاسعة مساءاً حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك فى إطار دعم الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الصيفية للشباب والأطفال بقصور الثقافة المختلفة.

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات لبرنامج لنشاط الصيفى سلسلة من الفعاليات اليومية، وتشمل فعاليات برنامج النشاط الصيفى ورش لتعليم الرسم للأطفال، وتنظيم ورش الفنون التشكيلية للكبار والأطفال، وورش فنون مسرحية للأطفال، وورش لتعليم الموسيقى للأطفال والكبار، وتشمل الفعاليات أمسيات شعرية لكبار الشعراء بالأقصر، وتنظيم ورش لتعليم الحاسب الآلى ودورات كمبيوتر متنوعة طوال الشهر.

كما تشمل الفعاليات فتح مكتبة قصر ثقافة الأقصر لخدمة جميع الأعمار طوال الشهر بالمجان، وورشة لتعليم الصلصال والتشكيل للأطفال، وتنظيم مسرح للعرائس بصورة أسبوعية للأطفال، وورش لتعليم الخط العربى للأطفال والكبار ومحاضرة تنمية بشرة حول قوة الحب والتسامح، وتقديم محاضرة للأطفال والكبار عن ثورة 23 يوليو، وعرض لفيلم حكى للأطفال عن قصة أبرهة والطير الأبابيل، ومحاضرة عن تنمية الإحساس بالجمال لدى الأطفال، ومحاضرة عن رفع الوعى الأخلاقى لدى الشباب، ومحاضرة عن الإرهاب الفكرى وكيفية مواجهته، وقراءة سوسيولوجية بندوة حول ثورة يوليو والآثار المترتبة عليها، ومحاضرة عن كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة ودعمهم، ومحاضرة آخرى عن دور الدين فى التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، وعرض لفيلم الأقصر مدينة الآثار التاريخية، وندوة عن المشكلة السكانية وآثار فى المجتمع، وندوة عن العشر الأوائل من ذى الحجة، ومحاضرة لتعليم الأطفال الكتابة على برنامج الوورد بالكمبيوتر.