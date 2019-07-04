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قتلى وجرحى فى انفجار بالسويداء جنوب سوريا

الخميس، 04 يوليه 2019 01:15 ص
قتلى وجرحى فى انفجار بالسويداء جنوب سوريا تفجير فى سوريا
أ ش أ

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أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بمقتل 4 أشخاص على الأقل وسقوط عدد من الجرحى جراء تفجير قوي هز، مساء اليوم الأربعاء، مدينة السويداء جنوب سوريا.

 

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن معاون لقائد شرطة السويداء، وفقًا للوسائل قوله إن التفجير نجم عن دراجة نارية مفخخة ووقع في طريق القنوات، موضحًا أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

 

من جانبها، ذكرت مصادر محلية أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 أشخاص، إضافة إلى سقوط عدد من المصابين بحالات متفاوتة، موضحة أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع تفجير انتحاري نفذه شخص كان يستقل دراجة نارية ، فيما أفادت بوجود استنفار أمني كبير في المدينة.

 

وبقيت مدينة السويداء خاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية حتى بعد اندلاع الحرب في البلاد عام 2011، إلا أن بلدات كثيرة في محيطها استولى عليها خلال السنوات الماضية تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادها الجيش في العام 2018.

 


سوريا

السويداء

تفجير

استنفار امنى

داعش

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