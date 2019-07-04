قبول 1299طالبا وطالبة من 616 مدرسة بمنحة مبرمجي المستقبل بمختلف المحافظات

كتبت هبة السيد

أعلنت مبادرة مبرمجي المستقبل عن نتيجة القبول والبدء في فعاليات التدريب حيث بلغ عدد المتقدمين 2959 طالبا من 616 مدرسة من مختلف محافظات الجمهورية، استوفى منهم 1675 طالبا المعايير الفنية للاختيار، وتم قبول 1299 طالب طبقا للمستهدف خلال المرحلة الأولى للمبادرة.

وأظهرت إحصائيات المبادرة ارتفاع نسبة إقبال الطالبات حيث بلغ عدد الفتيات المقبولين 401 طالبة ما يمثل نسبة 31% من إجمالي المقبولين بالمبادرة.

وتشير البيانات المذكورة، إلى ارتفاع نسبة الإقبال من المدارس الحكومية العربية مقارنة بالمدارس التجريبية لغات، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، حيث بلغ عدد الطلاب المقبولين من المدارس الحكومية العربية 698 (53.7%)، تليها مدارس STEMبعدد 336 طالب (25.8%)، وأخيراً المدارس التجريبية لغات بعدد 265 طالب يمثلون نسبة (20.4%) من إجمالي نسبة المقبولين بالمنحة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت في منتصف إبريل الماضي عن فتح باب التسجيل بالمنحة لطلاب الصف الأول الثانوي من المدارس الحكومية في جميع محافظات الجمهورية وذلك حتى نهاية شهر مايو الماضي.

هذا وتم قبول جميع الطلاب المتميزين الحاصلين على درجات فوق 90% في المواد العلمية (الرياضيات واللغة الإنجليزية) وقاموا برفع المستندات كاملة وصحيحة واجتازوا المعايير الفنية للقبول والتي تتضمن سابقة التدريب والمعرفة بالحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

وقام مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتواصل مع المقبولين وغير المقبولين من خلال البريد الإلكتروني المسجل في استمارات تسجيل الطلاب وإعلامهم بنتيجة المبادرة.

وتعد منحة "مبرمجي المستقبل-Next Coders" هو أحد برامج المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" وتستهدف تدريب 5000 من طلبة الصف الأول الثانوي المتميزين حيث يقدم منحة تدريب مجانية في "أساسيات البرمجة Learn to Code" وبشهادة معتمدة من منصة "يوداسيتي" العالمية.

كما تقدم المنحة شهادة دولية عند إتمام المسار التدريبي بنجاح بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 1000 جنيه لكل طالب وفرص للفوز بجوائز مسابقة دوري البرمجة على مستوى المحافظات والأقاليم.

ويتضمن المسار التدريبي للمنحة، والذي يستمر لمدة 160 ساعة بمعدل 13 ساعة تدريبية مطلوبة أسبوعيا لمدة 3 أشهر، تعلم لغات تصميم المواقع الإلكترونية ومنهم HTML، وCSS وكذلك تعلم لغة البرمجة Python، بالإضافة إلى تعلم منهجية Object Oriented Programming من خلال لغةPython.

كما تتضمن المنحة التدريبية التعرف على مجالات البرمجة المختلفة من خلال محتوى تدريبي مكون من فيديوهات ومشاريع يتم مراجعتها من قبل مراجعي منصة يوداسيتي.وتتيح المنحة منتدى للطلاب على مستوى العالم للاستفادة من الخبرات المختلفة وإمكانية إجراء اجتماع بين المتدرب ومراجع منصة يوداسيتي في بداية فترة المسار التدريبي.