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قافلة طيبة بقرية المنشية بالشرقية و حملات مكثفة لمكافحة الباعوض

الخميس، 04 يوليه 2019 09:21 م
قافلة طيبة بقرية المنشية بالشرقية و حملات مكثفة لمكافحة الباعوض دورة الاطباء التدريبية للإنعاش القلبي الرئوي
الشرقية - إيمان مهنى

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وقعت قافلة طبية علاجية بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، الكشف الطبي في العديد من التخصصات الطبية وهي "الجراحة العامة ، الباطنة ، العظام ، الأطفال ، القلب، النساء والتوليد ، تنظيم الأسرة ، الأسنان ، الجلدية" كما يتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، وتم توقيع الكشف الطبي اليوم علي أكثر من 900 مواطن من أهالي القرية ، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجاناً.

كما شنت  الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، حملات مكثفة في نطاق المحافظة، ذلك بإشراف  الدكتور  محمد حامد أبوزيد مدير عام الإدارة، لبرنامج مقاومة الحشرات الطائرة وذلك باستخدام السيارات المزودة بأجهزة الضباب، وأدوات المكافحة، والاستكشاف والترصد الحشري بالتعاون مع مجالس المدن والوحدات المحلية ، وأيضاً القيام بأعمال الترصد الحشري ليرقات البعوض بالتجمعات المائية ومكافحة اليرقات بمواتير الرش.

وفي سياق متصل أقيمت اليوم الدورة التدريبية للأطباء والتمريض عن الإنعاش القلبي الرئوي "CPR" بقاعة الاجتماعات بمستشفي الزقازيق العام وذلك لعدد 40 متدربا.

 


الشرقية

صحة الشرقية قافلة طبية

محافظة الشرقية

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