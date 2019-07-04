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قابيل وهابيل..مصرع فلاح على يد شقيقه وزوجته لخلافات أسرية بكفر الشيخ

الخميس، 04 يوليه 2019 08:20 م
قابيل وهابيل..مصرع فلاح على يد شقيقه وزوجته لخلافات أسرية بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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لقى فلاح مصرعه على يد شقيقه وزوجته، لخلافات أسرية، عقب نقله من مستشفى الحامول المركزى، ومنه إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، لكنه توفى عقب وصوله المستشفى متأثرًا بإصابته

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقي مأمور مركز شرطة الحامول، إشارة من مستشفى الحامول المركزي، بوصول " زكي.ا.م.ح" 35 سنة، فلاح، ومقيم بعزبة الدياسطي بدائرة المركز، مصابا بجرح قطعي بالرأس، واشتباه كسر بقاع الجمجمة ، وتم تحويله لمستشفي الطوارئ بالمنصورة لإستكمال علاجه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي متأثرًا بإصابته.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقع، وبسؤال والدته "بهية.م.ع.إ" 70 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، اتهمت كلا من : شقيقه " رزق.ا.م.ح" 54 سنة، عامل بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وزوجته "مني.م.ع.م" 30سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، بالإعتداء على نجلها "المتوفي" بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته، لخلافات عائلية بسبب الجيرة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز الحامول من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة،لنفس السبب، وتحرر المحضر اللازم برقم 12160 جنح مركز الحامول لسنة 2019، وجاري العرض على النيابة العامة.


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