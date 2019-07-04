فيديو وصور.. الملكة اليزابيث تزور الماعز والبط فى مزرعة جورجى سيتى

كتب محمد تهامى زكى

حرصت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، على زيارة مزرعة "جورجى سيتى"، وهو المكان الذى يعتبر موطنا للعديد من الحيوانات منها الماشية والخنازير والأغنام والماعز والسلاحف.



الملكة إليزابيث

وفى لقطات فيديو نشرها حساب الملكة عبر تويتر، حرصت الملكة على مشاهدة الماعز والبط، مع نشر صور أخرى من منتجات الغذاء الحيوانية مثل البيض، وأيضا الخضروات الطازجة والفواكه اللذيذة.

The space is home to animals including, cattle, pigs, sheep and goats, as well as bearded dragons and tortoises.



The Queen walks with Olive the duck 🦆 pic.twitter.com/pY1eRutnJZ — The Royal Family (@RoyalFamily) ٤ يوليو ٢٠١٩

يشار أن مزرعة جورجى سيتى، كانت مستودعا للنفايات حتى الثلاثينات من القرن العشرين، وفى وقت لاحق تم تحويل منطقة تدريب الدفاع المدنى خلال الحرب، وأخيرا مزرعة تهدف لتعزيز التنمية المجتمعية والاستدامة البيئية والاندماج الاجتماعى.



منتجات المزرعة من البيض



خضروات المزرعة



الملكة داخل المزرعة