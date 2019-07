فيديو وصور.. الملكة اليزابيث تزور الماعز والبط فى مزرعة جورجى سيتى

حرصت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، على زيارة مزرعة "جورجى سيتى"، وهو المكان الذى يعتبر موطنا للعديد من الحيوانات منها الماشية والخنازير والأغنام والماعز والسلاحف.

وفى لقطات فيديو نشرها حساب الملكة عبر تويتر، حرصت الملكة على مشاهدة الماعز والبط، مع نشر صور أخرى من منتجات الغذاء الحيوانية مثل البيض، وأيضا الخضروات الطازجة والفواكه اللذيذة.

The space is home to animals including, cattle, pigs, sheep and goats, as well as bearded dragons and tortoises.



The Queen walks with Olive the duck 🦆 pic.twitter.com/pY1eRutnJZ