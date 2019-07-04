فيديو.. "كلنا واحد فى خدمتكم" توفير سلع مخفضة للمواطنين

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثامنة من "مبادرة كلنا واحد"، للتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين والإنحياز لمحدودى الدخل بمنع الإحتكار والمغالاة فى الأسعار، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وسط إقبال كبير من المواطنين لشراء المستلزمات بأسعار مخفضة.
فيديو.. "كلنا واحد فى خدمتكم" توفير سلع مخفضة للمواطنينالخميس، 04 يوليه 2019 08:04 م
منافذ كلنا واحد
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