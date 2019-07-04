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فيديوجراف.. بهذه الطرق تمول الدولة التأمين الصحى الجديد

الخميس، 04 يوليه 2019 12:00 م
فيديوجراف.. بهذه الطرق تمول الدولة التأمين الصحى الجديد التأمين الصحى الجديد
كتب وليد عبد السلام

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لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى أطلقها رئيس الوزراء فى بورسعيد حزمة من مصادر التمويل المهمة التى تضمن استدامة توفير الملاءة المالية لتوفير الخدمات بأعلى جودة للمنتفعين.

"اليوم السابع" يستعرض فى فيديوجراف مصادر تمويل منظومة التأمين الصحى الجديدة وفق بيانات هيئة التأمين الصحى الشامل.

1-  نصف جنيه عن كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية، على أن تزداد هذه القيمة كل 5 سنوات.

2- 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

3-  1 جنيه لكل سيارة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

4-  25 جنيها عن كل عام عن استخراج أو تجديد رخص القيادة.

5-   50 جنيها عن كل رخصة سيارة سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.

6-  100 جنيه عن رخص السيارات التى سعتها اللترية أقل من 2 لتر.

7-  1000 جنيه عن استخراج تراخيص العيادات ومراكز العلاج.

8-  20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات.

9-   1000 جنيه عند تجديد تراخيص المستشفيات.

10-  500 ألف عن استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

11- 250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص الشركات والمصانع الخاصة بالأدوية.

12-  20 جنيها عن قيمة كل طن اسمنت المصنع محليات أو أجنبى.

13- 50 جنيها عن كل طن حديد المصنع محليات أو أجنبى.

14- 5 جنيهات عن كل متر مربع من الرخام والبورسلين والجيرانيت المصنع محليات أو أجنبى

وتلزم الهيئة بتحصيل اشتراكات أصحاب العمل والمعاشات والموظفين، كما يسدد العامل غير الخاضع لمؤسسة اشتراكاته وأسرته بالهيئة بنفسه.


التأمين الصحى

التأمين الصحى الجديد

نظام التأمين الصحى الجديد

اشتراكات التأمين الصحى الجديد

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