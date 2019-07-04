سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 05:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

فى محاولة للتقرب من ترامب.. رئيس البرازيل يحتفل بيوم الاستقلال فى أمريكا

الخميس، 04 يوليه 2019 04:20 م
فى محاولة للتقرب من ترامب.. رئيس البرازيل يحتفل بيوم الاستقلال فى أمريكا دونالد ترامب
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "اورخينتى" البرازيلية، إن الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى الاحتفال بيوم الاستقلال، وهى محاولة منه للتقرب من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الذى لا يتقدم فيه بولسونارو بأى إصلاح فى البلاد، وتتراجع شعبيته، قرر أن يتجاهل ما يحدث فى الساحة الداخلية والتركيز على العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة، وسيكون حضور الاحتفال بيوم الاستقلال 4-7 انسب فرصة لذلك.

وأوضحت الصحيفة أن وجود الرؤساء البرازيليين أو رؤساء أمريكا اللاتينية بشكل عام ليست شائعة فى مثل هذه الأحداث إلا أن بولسونارو ونظيره الأرجنتينى "ماريسيو ماكارى" عزما على التقرب من واشنطن من خلال هذا الحدث.

ويتخذ بولسونارو ترامب مثلا أعلى له، ويسير خلفه فى السياسات المثيرة للجدل والتى منها الهجرة والسماح للمدنين باستخدام الاسلحة النارية.


دونالد ترامب

جايير بولسونارو

يوم الاستقلال

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخارجية الباكستانية: عمران خان يلتقى ترامب 22 يوليو الجارى

الخميس، 04 يوليه 2019 02:18 م

الايكونومست: الانقسامات فى إدارة ترامب تعرقل السياسة الخارجية لواشنطن

الخميس، 04 يوليه 2019 01:53 م

رئيس بوليفيا: ترامب هو العدو الأول لنا وللإنسانية

الخميس، 04 يوليه 2019 10:47 ص

ترامب للمهاجرين: ابقوا فى بلادكم ما دامت مراكز الاحتجاز لدينا لا تعجبكم

الخميس، 04 يوليه 2019 09:28 ص

بالرغم من الشائعات.. جنيفر جارنر ليست مرشحة لتجسيد دور "ميلانيا ترامب"

الخميس، 04 يوليه 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة