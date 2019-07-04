فى محاولة للتقرب من ترامب.. رئيس البرازيل يحتفل بيوم الاستقلال فى أمريكا

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "اورخينتى" البرازيلية، إن الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى الاحتفال بيوم الاستقلال، وهى محاولة منه للتقرب من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الذى لا يتقدم فيه بولسونارو بأى إصلاح فى البلاد، وتتراجع شعبيته، قرر أن يتجاهل ما يحدث فى الساحة الداخلية والتركيز على العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة، وسيكون حضور الاحتفال بيوم الاستقلال 4-7 انسب فرصة لذلك.

وأوضحت الصحيفة أن وجود الرؤساء البرازيليين أو رؤساء أمريكا اللاتينية بشكل عام ليست شائعة فى مثل هذه الأحداث إلا أن بولسونارو ونظيره الأرجنتينى "ماريسيو ماكارى" عزما على التقرب من واشنطن من خلال هذا الحدث.

ويتخذ بولسونارو ترامب مثلا أعلى له، ويسير خلفه فى السياسات المثيرة للجدل والتى منها الهجرة والسماح للمدنين باستخدام الاسلحة النارية.