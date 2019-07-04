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عبدالسلام: استمرار العمل بالنسخة القديمة الي جانب النسخة الحديثة لمدة أسبوعين..

فريد: حل مشكلة إيقاف أكواد العملاء بسبب تعديل البيانات خلال جلسة التداول

الخميس، 04 يوليه 2019 01:04 م
فريد: حل مشكلة إيقاف أكواد العملاء بسبب تعديل البيانات خلال جلسة التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قامت البورصة المصرية بالتعاون مع شركة مصر المقاصة بإدخال تعديلات على نظام الحسابات المجمعة لتسهيل تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة الى الحسابات الأصلية.

ومن جهته أوضح محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن الوضع قبل التعديلات أدى إلي تباطؤ استخدام الحسابات المجمعة بسبب عدة أسباب أهمها الحجز والتخصيص اليدوي للأسهم من قبل مدير الاستثمار لكل عميل بالحسابات المجمعة في حالة الرغبة في البيع أو الشراء، كذلك إيقاف بعض الأكواد نتيجة تغيير بيانات التعرف بهم خلال الجلسة.

 وأوضح رئيس البورصة أن التحديث الأخير لنظام الحسابات المجمعة يسمح بمزيد من الخيارات الآلية في عملية الحجز والتوزيع نتيجة البيع او الشراء، مضيفا أنه تم استحداث 3 طرق لتخصيص حصيلة البيع والشراء وهي أن يتم بالتساوي أو بنسبة رصيد كل عميل لإجمالي الكمية محل التنفيذ أو يتم تسجيل الكمية يدويا على حسب رغبة العميل، وفِي نفس السياق اكد فريد انه تم وضع ضوابط وإجراءات لحل موضوع إيقاف أكواد العملاء خلال جلسة التداول جذريا.

ومن جهته قال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة إن الجهات المعنية بسوق الأوراق المالية لا تألوا جهدا نحو تطوير وزيادة كفاءة السوق مشيرا إلي أن نظام الحسابات المجمعة بنسخته القديمة سيكون متاحا خلال الأسبوعين المقبلين جنبا إلي جنب مع النسخة المحدثة وذلك لإعطاء فرصة لأطراف السوق استيعاب التعديلات.


البورصة المصرية

البورصة اليوم

الأوراق المالية

شركة مصر المقاصة

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