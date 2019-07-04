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عصابة سرقة الشقق بالجيزة ترشد عن هوية أحد عملائهم وأكمنة للقبض عليه

الخميس، 04 يوليه 2019 05:06 م
عصابة سرقة الشقق بالجيزة ترشد عن هوية أحد عملائهم وأكمنة للقبض عليه سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أرشد 6 أشخاص متهمين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق السكنية بالجيزة، عن هوية أحد عملائهم، المتورط فى شراء المسروقات منهم، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبطه.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهمين، يستخدمون أسلوب كسر الأبواب فى سرقة الشقق، حيث يرصدون تحركات أصحابها، ويستغلون غيابهم عنها لسرقتها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المتهمين، طلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص، فى تكوين تشكيلا عصابيا لسرقة محتويات الشقق السكنية.

وتوصلت تحريات الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحى، إلى أن التشكيل العصابى، مكون من 6 أشخاص، وبإعداد عدة أكمنة للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن كاميرات المراقبة، كشفت هوية المتهمين، حيث تعددت البلاغات بسرقة عدد من الشقق السكنية، وخاصة بمنطقة المنيب، وتم فحص كاميرات المراقبة، الخاصة بالمحلات التجارية، المحيطة بأماكن السرقة، وتبين أن مرتكبى السرقات هويتهم واحدة، ويبلغ عددهم 6 أشخاص.

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

 


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قسم الجيزة

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