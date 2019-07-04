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عشرات المفقودين فى غرق قارب قبالة سواحل تونس

الخميس، 04 يوليه 2019 11:00 م
عشرات المفقودين فى غرق قارب قبالة سواحل تونس مهاجرين أرشيفية
أ ش أ

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غرق قارب مطاطي على متنه 86 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، كانوا يحاولون الإبحار من غرب ليبيا إلى السواحل الإيطالية.
 
وأفاد الناجون بأن القارب المطاطي كان يقل 86 مهاجرا، يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية بعدما أبحروا من مدينة (زوارة الليبية) ولا يزال مصير 82 آخرين مجهولا، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.
 
وأنقذ الحرس البحري التونسي أربعة مهاجرين هم ثلاثة من مالي ورابع من كوت ديفوار، بعدما أبلغه صيادون بأمر القارب قبالة سواحل مدينة جرجيس (جنوب)، وفق ما أفاد مسؤول في الحرس البحري بجرجيس لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته. 

قارب مطاطي

السواحل التونسية

ليبيا

مالي

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